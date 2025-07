le petit festival de théâtre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

BAGNERES-DE-BIGORRE 33 Avenue du Général Leclerc Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-25 19:00:00

fin : 2025-07-25

2025-07-25

19h CDI

Lyse Nicolet

Déconseillé au moins de 14 ans

L’image de la célibataire à travers les âges est bien terne, de la

recluse à la vieille fille aigrie. Après une rupture, on ne refait sa vie

seulement quand on se remet en couple. Si on est pas en couple,

on ne vit pas ?

Ce spectacle se veut populaire et raconte la vie d’une célibataire

anonyme en utilisant les langages qui sont les siens danse, chant,

humour et poésie clownesque !

21h30

ET RÉ-INVENTONS LA TENDRESSE

Anne Loyale

Déconseillé aux moins de 12 ans

Pendant des années, l’héroïne de cette histoire ne jure que par

le cynisme et l’attente du Grand Soir Ni dieu, ni maître, ni

sœur, ni douceur .

Ce spectacle, à la fois cri de vitalité et acte de justice, raconte

comment sa rencontre avec les femmes en lutte au Guatemala a

changé son rapport au militantisme et ce faisant, son rapport

au monde.

20h Entracte avec restauration rapide

Participation libre mais nécessaire .

BAGNERES-DE-BIGORRE 33 Avenue du Général Leclerc Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 52 73 84 98 compagniepostale@gmail.com

English :

19h CDI

Lyse Nicolet

Not recommended for children under 14

The image of the spinster through the ages has been a dull one, from the recluse to the bitter spinster

the recluse to the bitter spinster. After a break-up, you don’t get your life back together

only when you’re back together as a couple. If you’re not in a relationship,

we’re not living?

This is a popular show about the life of an anonymous single woman

her own language: dance, song, humor and clown poetry!

humor and clownish poetry!

21h30

AND RE-INVENT TENDERNESS

Anne Loyale

Not recommended for children under 12

For years, the heroine of this story swore by cynicism and

cynicism and waiting for the Grand Soir: « No god, no master, no sister

nor sweetness ».

This show, both a cry for vitality and an act of justice, recounts

how her encounter with women in the struggle in Guatemala

changed her relationship to activism, and in so doing, her relationship

to the world.

German :

19h CDI

Lyse Nicolet

Abgeraten für unter 14-Jährige

Das Bild der alleinstehenden Frau im Laufe der Zeit ist sehr trist, von der

einsiedlerin bis zur verbitterten alten Jungfer. Nach einer Trennung fängt man nicht einfach ein neues Leben an

erst, wenn man wieder in einer Beziehung ist. Wenn man nicht in einer Beziehung ist,

lebt man nicht?

Diese Aufführung ist populär und erzählt das Leben einer alleinstehenden Frau

anonymen Singles, indem sie ihre eigene Sprache verwendet: Tanz, Gesang,

humor und clowneske Poesie!

21h30

UND ERFINDEN WIR DIE ZÄRTLICHKEIT NEU

Anne Loyale

Abgeraten für unter 12-Jährige

Jahrelang schwört die Heldin dieser Geschichte nur auf

zynismus und die Erwartung der großen Nacht: « Kein Gott, kein Meister, keine

s’ur, ni douceur ».

Dieses Stück, das zugleich ein Schrei nach Vitalität und ein Akt der Gerechtigkeit ist, erzählt

wie ihre Begegnung mit den kämpfenden Frauen in Guatemala die

seine Beziehung zum Aktivismus und damit auch seine Beziehung zu

zur Welt.

Italiano :

19:00 CDI

Lyse Nicolet

Sconsigliato ai minori di 14 anni

L’immagine della donna single, nel corso dei secoli, è stata molto scialba: dalla reclusa alla zitella amareggiata

dalla reclusa alla zitella amareggiata. Dopo una rottura, la vita non si rimette insieme

solo quando si torna insieme come coppia. Se non si ha una relazione

non si vive?

Si tratta di uno spettacolo popolare che racconta la vita di un’anonima donna single

utilizzando il suo stesso linguaggio: danza, canto, umorismo e poesia clownesca!

umorismo e poesia clownesca!

21h30

E REINVENTARE LA TENEREZZA

Anne Loyale

Sconsigliato ai minori di 12 anni

Per anni, l’eroina di questa storia ha giurato su cinismo e

cinismo e di aspettare la Grande Notte: « Nessun dio, nessun padrone, nessuna sorella, nessuna dolcezza »

né dolcezza ».

Questo spettacolo, che è allo stesso tempo un grido di vitalità e un atto di giustizia, racconta la storia di

come l’incontro con le donne in lotta in Guatemala l’ha cambiata e ha cambiato il suo rapporto con l’attivismo

ha cambiato il suo rapporto con l’attivismo e, così facendo, il suo rapporto con il mondo

al mondo.

Espanol :

7pm CDI

Lyse Nicolet

No recomendado para menores de 14 años

La imagen de la mujer soltera a través de los tiempos ha sido monótona, desde la reclusa a la solterona amargada

de la reclusa a la solterona amargada. Tras una ruptura, no se rehace la vida

sólo cuando vuelves a estar en pareja. Si no se tiene pareja

¿no estamos viviendo?

Es un espectáculo popular sobre la vida de una soltera anónima

utilizando su propio lenguaje: ¡baile, canción, humor y poesía clownesca!

¡humor y poesía payasa!

21h30

Y REINVENTAR LA TERNURA

Anne Loyale

No recomendado para menores de 12 años

Durante años, la heroína de esta historia juró cinismo y

cinismo y esperar la Gran Noche: « Ni dios, ni amo, ni hermana, ni dulzura

ni dulzura ».

Este espectáculo, que es a la vez un grito de vitalidad y un acto de justicia, cuenta la historia de

cómo su encuentro con las mujeres en la lucha en Guatemala la cambió

cambió su relación con el activismo y, al hacerlo, su relación con el mundo

con el mundo.

