Le petit festival des langues bien pendues Sedan
Le petit festival des langues bien pendues Sedan vendredi 16 janvier 2026.
Le petit festival des langues bien pendues
MJC Calonne Place Calonne Sedan Ardennes
Tarif : – –
Début : 2026-01-16
fin : 2026-02-03
2026-01-16
Les arts du récit ont la parole pour le bonheur des petites et grandes oreilles amoureuses d’histoires !Découvrir le programme
MJC Calonne Place Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com
English :
The storytelling arts have their say, to the delight of story-lovers young and old! Discover the program
L’événement Le petit festival des langues bien pendues Sedan a été mis à jour le 2026-01-14 par Ardennes Tourisme