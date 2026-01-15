Le petit festival des langues bien pendues Sedan

Le petit festival des langues bien pendues

MJC Calonne Place Calonne Sedan Ardennes

Début : 2026-01-16

fin : 2026-02-03

2026-01-16

Les arts du récit ont la parole pour le bonheur des petites et grandes oreilles amoureuses d’histoires !Découvrir le programme

MJC Calonne Place Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com

The storytelling arts have their say, to the delight of story-lovers young and old! Discover the program

