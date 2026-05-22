Le petit festival du Nuage d’Or Le Nuage d’Or Metz

Metz

Le petit festival du Nuage d’Or

Le Nuage d’Or 14 Rue Georges Aimé Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

C’est avec joie que nous vous proposons pour la quatrième année six ateliers découvertes sur deux jours Samedi matin du yoga vers la danse Maud Coppée, samedi après-midi methode munz floor Greg Mangionne puis chants medecine Caroline Dehan

Dimanche matin atelier hatha yoga se remettre en chemin Nelly Pairon, dimanche après-midi: danse vibratoire intuitive Corine Guthorel puis bain de gongs sieste cosmique Judith Brossier.Adultes

22 .

Le Nuage d’Or 14 Rue Georges Aimé Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 70 36 26 65

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English :

For the fourth year, we’re delighted to offer you six discovery workshops over two days: Saturday morning: from yoga to dance Maud Coppée, Saturday afternoon: munz floor method Greg Mangionne then medecine chants Caroline Dehan, Sunday morning: hatha yoga workshop getting back on track Nelly Pairon, Sunday afternoon: intuitive vibratory dance Corine Guthorel then cosmic nap gong bath Judith Brossard

Sunday morning: hatha yoga workshop getting back on track Nelly Pairon, Sunday afternoon: intuitive vibratory dance Corine Guthorel then cosmic siesta gong bath Judith Brossier.

L’événement Le petit festival du Nuage d’Or Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ