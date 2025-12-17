LE PETIT GANESH (PLANETE) MJC Palente Besançon
MJC Palente 24 rue des Roses Besançon Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-11 17:00:00
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Danse · Pour tous, à partir de 7 ans · 45 min
Librement inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry, Le Petit Ganesh (Planète) est une œuvre poétique mêlant danse, musique et réflexion écologique.
A mi-chemin entre le conte et la chorégraphie-documentaire, un danseur-narrateur traverse les planètes pour interroger nos modes de vie ; notre relation à la Terre, aux déchets et à la consommation.
Les demandes de réservation seront traitées jusqu’au dernier jour ouvré avant la représentation. Au-delà, il sera possible d’acheter les billets directement sur place avant le début du spectacle (dans la limite des places restantes). .
MJC Palente 24 rue des Roses Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr
