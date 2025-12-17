LE PETIT GANESH (PLANETE) MJC Palente Besançon

LE PETIT GANESH (PLANETE)

MJC Palente 24 rue des Roses Besançon Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Danse · Pour tous, à partir de 7 ans · 45 min

Librement inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry, Le Petit Ganesh (Planète) est une œuvre poétique mêlant danse, musique et réflexion écologique.

A mi-chemin entre le conte et la chorégraphie-documentaire, un danseur-narrateur traverse les planètes pour interroger nos modes de vie ; notre relation à la Terre, aux déchets et à la consommation.

Les demandes de réservation seront traitées jusqu’au dernier jour ouvré avant la représentation. Au-delà, il sera possible d’acheter les billets directement sur place avant le début du spectacle (dans la limite des places restantes). .

