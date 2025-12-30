LE PETIT GEANT DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand

LE PETIT GEANT Début : 2026-03-21 à 10:30. Tarif : – euros.

Dans le monde des géants, Ti’Gus est le plus petit mais dans le monde des humains il est le plus grand. Difficile donc pour lui de trouver sa place. Un jour, alors qu’il se balade dans la forêt des p’tits animaux, il tombe par hasard sur une carte mystérieuse qui indique le chemin à travers les 4 mondes pour trouver la magicienne. Magibulla. Persuadé qu’elle pourra réaliser son rêve : être le plus grand des géants, Ti’Gus ne réfléchit pas et part à sa recherche. Mais en chemin et après de nombreuses péripéties, Ti’Gus se demande si le fait de devenir plus grand changera réellement sa vie… Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation de vos enfants.

