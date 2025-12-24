Le Petit Gruffalo, Luynes

Le Petit Gruffalo

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Début : 2026-01-28 10:30:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Film d’animation à partir de 4 ans (43 min.)

Découvrez en avant programme trois courts métrages d’animation. Des traces de pas dans la neige et des prédateurs qui rodent… autant de parcours initiatiques qui, par leur univers ou leur thème, font écho à l’aventure du Petit Gruffalo.

Son papa l’a averti en aucun cas, le Petit Gruffalo n’a le droit d’aller se promener seul dans les bois profonds. C’est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages… une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus dures que l’acier. C’est la Grande Méchante Souris ! .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire

Animated film for ages 4 and up (43 min.)

