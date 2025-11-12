Le petit hérisson dans la brume Atelier Thaumatrope Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles
Mercredi 12 novembre 2025 de 14h30 à 16h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-12 14:30:00
fin : 2025-11-12 16:30:00
2025-11-12
Le Petit hérisson dans la brume, séance suivie d’un atelier Thaumatrope .
Film Jeunesse Le Petit hérisson dans la brume, séance suivie d’un atelier Thaumatrope
À partir de 6 ans |12 participants | Film + atelier 8€
inscriptions obligatoires j.eyraud.cinema@actes-sud.fr
ANIMATION À PARTIR DE 3 ANS
Synopsis: Quatre courts métrages, pour quatre moments de cinéma qui prouvent toute l’inventivité et la puissance poétique d’un cinéma d’animation fondateur, mais encore trop méconnu en France. .
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
English :
Le Petit hérisson dans la brume, followed by a Thaumatrope workshop
German :
Der kleine Igel im Nebel, Vorstellung mit anschließendem Workshop Thaumatrope .
Italiano :
Il piccolo riccio nella nebbia, seguito da un laboratorio di taumatropia
Espanol :
El pequeño erizo en la niebla, seguido de un taller de Thaumatrope .
