Le petit hérisson dans la brume Atelier Thaumatrope Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Le petit hérisson dans la brume Atelier Thaumatrope

Mercredi 12 novembre 2025 de 14h30 à 16h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Le Petit hérisson dans la brume, séance suivie d’un atelier Thaumatrope .

À partir de 6 ans |12 participants | Film + atelier 8€

inscriptions obligatoires j.eyraud.cinema@actes-sud.fr

ANIMATION À PARTIR DE 3 ANS



Synopsis: Quatre courts métrages, pour quatre moments de cinéma qui prouvent toute l’inventivité et la puissance poétique d’un cinéma d’animation fondateur, mais encore trop méconnu en France. .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Le Petit hérisson dans la brume, followed by a Thaumatrope workshop

German :

Der kleine Igel im Nebel, Vorstellung mit anschließendem Workshop Thaumatrope .

Italiano :

Il piccolo riccio nella nebbia, seguito da un laboratorio di taumatropia

Espanol :

El pequeño erizo en la niebla, seguido de un taller de Thaumatrope .

