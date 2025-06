Le petit Lab en plein-air centre Alain Savary Rennes 15 juillet 2025

Le petit Lab en plein-air centre Alain Savary Rennes 15 – 29 juillet, les mardis Ille-et-Vilaine

entrée libre, gratuit

Ateliers manuels, techniques et numériques pour toutes et tous. 3 dates avec des ateliers différents à chaque fois : « Crée ton sticker », « Fabrique de petits jeux en bois », « Brode tes habits »

Le petitLab, c’est le fablab des petits débrouillards au Blosne ! Un lieu pour créer des objets, graver ou découper du bois ou du carton, floquer ou broder des tissus …. en utilisant des machines numériques comme l’imprimante 3D, la découpeuse laser ou la découpeuse vynil, mais aussi la brodeuse numérique.

Nous proposons 3 après-midi d’ateliers ouverts à toutes et à tous en juillet.

– mardi 15 juillet : « Crée ton stickers »

– mardi 22 juillet : « Fabrique des petits jeux en bois »

– mardi 29 juillet : « Brode tes habits ».

Ces ateliers s’intègrent dans la programmation Savary en fête. D’autres ateliers sportifs ou culturels sont également proposés ce jour là.

Les petits débrouillards sont également présents cet été dans d’autres quartiers. Retrouvez bientôt notre programme estival (lien à venir).

Début : 2025-07-15T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-29T18:00:00.000+02:00

centre Alain Savary 2 Rue d’Andorre, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine