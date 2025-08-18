Le petit lac Trie-Château

Le petit lac

Place de l’église Trie-Château Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-07 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Florence Caillon Compagnie L’Eolienne

Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée dans une partition musicale actuelle et bigarrée, deux acrobates circassien.ne.s, cygne blanc et cygne noir, inventent un ballet circassien.

Fragilités, déséquilibres, élans, sur le thème de la reconnaissance de l’autre, nos deux cygnes se rencontrent, s’enlacent, bondissent, se découvrent et s’observent, offrant à ce ballet mythique une version circassienne, riche d’une grande nouveauté de mouvement.

Une forme conçue pour les tout-petits par Florence Caillon, qui signe à la fois la partition musicale et la chorégraphie circassienne.

Partenariat Théâtre du Beauvaisis Itinérance en Pays de l’Oise

Place de l’église Trie-Château 60590 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

English :

Florence Caillon ? Compagnie L?Eolienne

To the music of Tchaikovsky’s Swan Lake, rearranged in a colourful, contemporary musical score, two circus acrobats, a white swan and a black swan, invent a circus ballet.

Fragility, imbalance, momentum, on the theme of recognizing the other, our two swans meet, embrace, leap, discover and observe each other, offering a circus version of this mythical ballet, rich in new movement.

Florence Caillon, who wrote both the musical score and the circus choreography, has designed the show for the very young.

Partnership Théâtre du Beauvaisis ? Itinérance en Pays de l?Oise

German :

Florence Caillon ? Compagnie L?Eolienne

Zu der Musik von Tschaikowskys Schwanensee, die in einer aktuellen und bunten Musikpartitur neu arrangiert wurde, erfinden zwei Zirkusakrobaten, ein weißer und ein schwarzer Schwan, ein zirzensisches Ballett.

Die beiden Schwäne begegnen sich, umarmen sich, springen, entdecken und beobachten sich und bieten diesem mythischen Ballett eine zirzensische Version, die reich an neuen Bewegungen ist.

Eine Form, die von Florence Caillon, die sowohl die musikalische Partitur als auch die Zirkuschoreografie geschrieben hat, für die ganz Kleinen konzipiert wurde.

Partnerschaft mit dem Théâtre du Beauvaisis ? Itinérance en Pays de l’Oise (Wanderung durch das Land der Oise)

Italiano :

Florence Caillon ? Compagnie L’Eolienne

Sulle musiche del Lago dei cigni di Tchaikovsky, riarrangiate in una colorata partitura musicale contemporanea, due acrobati circensi, un cigno bianco e un cigno nero, inventano un balletto circense.

I nostri due cigni si incontrano, si abbracciano, saltano, si scoprono e si osservano, offrendo una versione circense di questo mitico balletto, ricca di nuovo movimento.

Florence Caillon, che ha scritto sia la partitura musicale che la coreografia circense, ha ideato lo spettacolo per i giovanissimi.

Partnership del Théâtre du Beauvaisis ? Itinérance en Pays de l’Oise

Espanol :

Florence Caillon ? Compañía L’Eolienne

Con la música de El lago de los cisnes de Tchaikovsky, adaptada a una colorida partitura contemporánea, dos acróbatas de circo, un cisne blanco y un cisne negro, inventan un ballet circense.

Nuestros dos cisnes se encuentran, se abrazan, saltan, se descubren y se observan, ofreciendo una versión circense de este ballet mítico, rica en nuevos movimientos.

Florence Caillon, que ha escrito tanto la partitura musical como la coreografía circense, ha diseñado el espectáculo para los más pequeños.

Asociación Théâtre du Beauvaisis ? Itinerancia en el País de Oise

