Le Petit Lutin de l’Abbaye Abbaye de Luxeuil Luxeuil-les-Bains

Le Petit Lutin de l’Abbaye

Abbaye de Luxeuil, 14 Rue Victor Genoux, Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-12-05 à 2026-01-04

Début : 2025-12-05

fin : 2026-01-04

2025-12-05

Un son et lumière original pour découvrir la cour d’honneur de l’Abbaye.

Vendredi, samedi et dimanche de 18h30 à 21h. Autres créneaux possibles, voir les horaires affichés sur la porte. .

Abbaye de Luxeuil 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

