Le Petit Lutin de l’Abbaye Abbaye de Luxeuil Luxeuil-les-Bains

Abbaye de Luxeuil 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-12-05
fin : 2026-01-04
2025-12-05
Un son et lumière original pour découvrir la cour d’honneur de l’Abbaye.
Vendredi, samedi et dimanche de 18h30 à 21h. Autres créneaux possibles, voir les horaires affichés sur la porte. .
