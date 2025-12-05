Le Petit Lutin de l’Abbaye Abbaye de Luxeuil Luxeuil-les-Bains

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Petit Lutin de l'Abbaye

vendredi 5 décembre 2025.

Le Petit Lutin de l’Abbaye

Abbaye de Luxeuil 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

2025-12-05
2026-01-04

2025-12-05

Un son et lumière original pour découvrir la cour d’honneur de l’Abbaye.
Vendredi, samedi et dimanche de 18h30 à 21h. Autres créneaux possibles, voir les horaires affichés sur la porte.   .

Abbaye de Luxeuil 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

