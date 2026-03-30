Le petit marché alimentaire

Halle couverte Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Le marché a lieu tous les mercredis de 8H à 13H derrière l’office de tourisme des bons produits locaux et alimentaires.

Le marché a lieu tous les mercredis de 8H à 13H derrière l’office de tourisme des bons produits locaux et alimentaires. .

Halle couverte Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 91 44

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English : Le petit marché alimentaire

The market takes place every Wednesday from 8 a.m. to 1 p.m. behind the tourist office: good local produce and food.

L’événement Le petit marché alimentaire Messanges a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI LAS