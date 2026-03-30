Le petit marché alimentaire Messanges
Le petit marché alimentaire Messanges mercredi 1 avril 2026.
Le petit marché alimentaire
Halle couverte Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Le marché a lieu tous les mercredis de 8H à 13H derrière l’office de tourisme des bons produits locaux et alimentaires.
Le marché a lieu tous les mercredis de 8H à 13H derrière l’office de tourisme des bons produits locaux et alimentaires. .
Halle couverte Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 91 44
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English : Le petit marché alimentaire
The market takes place every Wednesday from 8 a.m. to 1 p.m. behind the tourist office: good local produce and food.
L’événement Le petit marché alimentaire Messanges a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI LAS
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