Le Petit Marché – Apéro musical, Producteurs, artisans, bio, buvette, petite restauration – Théâtre de Verdure Latour de France Latour-de-France 1 juillet 2025 16:00

Le Petit Marché – Apéro musical, Producteurs, artisans, bio, buvette, petite restauration 1 juillet – 2 septembre, les mardis Théâtre de Verdure Latour de France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-01T18:00:00+02:00 – 2025-07-01T21:00:00+02:00

Fin : 2025-09-02T16:30:00+02:00 – 2025-09-02T19:30:00+02:00

Durant les mois de Juillet et Août , de 18h à 21h , et début septembre, le marché s’agrandit en accueillant plus de producteur.rices et créateur.rices, divers stands d’artisanat d’art (bijoux, poteries, …), et prend des airs festifs avec ses apéros concerts!

Buvette et restauration sur place, dégustation de vin, avec la participation des vigneron.nes de la Bande de Latour

Avec les Jeux en Bois de l’Asso AmenuiZonnou

Mardi 01/07 – La Fanfarniente, La fanfare extra locale

Mardi 08/07 – Arno et le C cool Trio, Trio jazz très swing

Mardi 15/07 – TIKKELKEL , Cuivre fanfaro-ethiopique

Mardi 22/07 – JAKO et sa Tchakpoom Machine. , One man show Rock’n roll,Folk,Swing,old Country,Blues,Cajun,French songs

Mardi 29/07 – PEDALO CANTABILE, karaoké acoustique, mécanique, collectif et mobile

en Partenariat avec Jours de Théâtre

Mardi 05/08 – KING SELEWA , Sweet Caraibean Music du Conflent

Mardi 12/08 – Arno and Friends Jazz Band , Mini big band très swing + CLOWN GRÜÜT

Mardi 19/08 – Bibendums Celestes , Duo blues & folk

en Partenariat avec Courts circuit

Mardi 26/08 – Samir et Aude – duo Aoudé , Chansons metissées

Mardi 02/09 – MOULINETS DE PEBRE, Trad catalan en mode electro

ATTENTION HORAIRES : 16h30-19h30

Théâtre de Verdure Latour de France Avenue Guy-Malé, Latour-de-France Latour-de-France 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lepetitmarche@mailo.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/people/Le-ptit-march%C3%A9-de-Latour-de-France/100063451510335/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/leptitmarchedelatourdefrance/ »}]

Le Petit Marché – Apéro musical, Producteurs, artisans, bio, petite restauration, buvette biere artisanale et degustations des vignerons de la Bande de Latour. Du bon, du beau, du bio et des locaux… marché apéro