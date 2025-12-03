Le petit marché Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 16:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Comme chaque année, l’Accoord organise le petit marché au Clos Toreau. Des animations sont prévues pour cette soirée. Un manège sera également présent pour amuser les plus petits. Au programme, spectacle, chocolat chaud, pop corn., vente de gateau et petits cadeaux, des lectures de contes et un concert surprise . Vous assisterez à la restitution du projet « Raconte-moi en grand la vie au Clos Toreau » fait en collaboration avec l’Accoord, les habitants du quartier, le collectif d’animation , les ados et l’ecole j.tati et Stéréolux, orchestré par l’artiste Scouap. présentera sous la forme d’une projection mapping sur un des immeubles du quartier pour fêter les 40 ans de l’Accoord

Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 34 19 27 clos-toreau@accoord.fr