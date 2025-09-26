Le petit marché de Blandouet Place Adam Becker Blandouet-Saint Jean

Place Adam Becker Halle de Blandouet Blandouet-Saint Jean Mayenne

Début : 2025-09-26 17:00:00

fin : 2025-09-26 21:00:00

2025-09-26

le 26 septembre, l ‘association « Au coin de la rue » organise la huitème édition de son petit marché de producteurs et créateurs locaux (fromages, miel, cidre, savons, tisanes, objets bois, librairie, fouées…)

Restauration et buvette sur place vous permettront de poursuivre la soirée en bonne compagnie et en musique.

Gratuit. .

tousaucoindelarue@gmail.com

