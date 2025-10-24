LE PETIT MARCHÉ de La Rochette Le Troc de La Forge La Rochette

Le Troc de La Forge 503 route de La Duchesse La Rochette Charente

Début : 2025-10-24 08:30:00

fin : 2025-10-24 12:31:00

2025-10-24 2025-11-09 2025-12-14

Chaque second dimanche du mois l.association LAROCHA organise son Petit Marché ,avec des producteurs locaux et une dégustation d’huitre .

Le Troc de La Forge 503 route de La Duchesse La Rochette 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 62 70 48 contact@laroche.me

English :

Every second Sunday of the month the LAROCHA association organizes its Small Market, with local producers and an oyster tasting.

German :

Jeden zweiten Sonntag im Monat organisiert der Verein LAROCHA einen kleinen Markt mit lokalen Produzenten und einer Austernverkostung.

Italiano :

Ogni seconda domenica del mese l’associazione LAROCHA organizza il suo piccolo mercato, con produttori locali e una degustazione di ostriche.

Espanol :

Cada segundo domingo de mes, la asociación LAROCHA organiza su pequeño mercado, con productores locales y una degustación de ostras.

L’événement LE PETIT MARCHÉ de La Rochette La Rochette a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord