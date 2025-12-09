Le petit marché de l’AMAP Saint-Denis-du-Payré
Le petit marché de l’AMAP Saint-Denis-du-Payré mardi 9 décembre 2025.
Le petit marché de l’AMAP
Rue du Huit Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Début : 2025-12-09 18:00:00
fin : 2025-12-09 20:00:00
2025-12-09
Vente de produits bios et locaux
A quelques jours de Noël, vous recherchez des idées de cadeaux bios et locales ? Le petit marché de l’AMAP est l’occasion rêvée pour rencontrer des producteurs locaux légumes, oeufs, pains, pâtes, bières… et créatrices locales de poteries, bijoux et laine ! .
Rue du Huit Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 55 13 31 lebonheurestdanslepanier85@gmail.com
English :
Sale of organic and local products
German :
Verkauf von biologischen und lokalen Produkten
Italiano :
Vendita di prodotti biologici e locali
Espanol :
Venta de productos ecológicos y locales
