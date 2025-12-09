Le petit marché de l’AMAP Saint-Denis-du-Payré

Le petit marché de l’AMAP

Rue du Huit Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 18:00:00

fin : 2025-12-09 20:00:00

Date(s) :

2025-12-09

Vente de produits bios et locaux

A quelques jours de Noël, vous recherchez des idées de cadeaux bios et locales ? Le petit marché de l’AMAP est l’occasion rêvée pour rencontrer des producteurs locaux légumes, oeufs, pains, pâtes, bières… et créatrices locales de poteries, bijoux et laine ! .

Rue du Huit Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 55 13 31 lebonheurestdanslepanier85@gmail.com

English :

Sale of organic and local products

German :

Verkauf von biologischen und lokalen Produkten

Italiano :

Vendita di prodotti biologici e locali

Espanol :

Venta de productos ecológicos y locales

