Le Petit Marché de l’Art, 33e édition Galerie le Rayon Vert Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 11:00 – 13:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Tout public

Le Petit Marché de l’Art réunit 75 artistes autour du petit format, avec plus de 700 œuvres. Retrouvez la liste des artistes et le calendrier des rencontres publiques sur le site de la galerie : www.rayonvert.comDu mercredi au samedi, de 14h à 18hLe dimanche de 11h à 13h

Galerie le Rayon Vert Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 71 88 27 http://www.rayonvert.com galerielerayonvert@gmail.com https://www.rayonvert.com/