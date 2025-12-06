Le petit marché de Noel Cornillon-sur-l’Oule
Le petit marché de Noel Cornillon-sur-l’Oule samedi 6 décembre 2025.
Le petit marché de Noel
Village Cornillon-sur-l’Oule Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Le réseau d’artistes de la vallée de l’Oule présente le petit marché des artisans en partenariat avec le comité des fêtes de Cornillon
.
Village Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 68 86 92 csartorio44@gmail.com
English :
The Vallée de l’Oule artists’ network presents a small craftsmen’s market in partnership with the Cornillon festival committee
L’événement Le petit marché de Noel Cornillon-sur-l’Oule a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale