Le petit marché de Noel

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Le réseau d’artistes de la vallée de l’Oule présente le petit marché des artisans en partenariat avec le comité des fêtes de Cornillon

Village Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 68 86 92 csartorio44@gmail.com

The Vallée de l’Oule artists’ network presents a small craftsmen’s market in partnership with the Cornillon festival committee

L’événement Le petit marché de Noel Cornillon-sur-l’Oule a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale