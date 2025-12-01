Le petit marché de Noël de la brasserie Agon-Coutainville
Le petit marché de Noël de la brasserie
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
2025-12-20
La brasserie Captain James et ses Mousses vous invite à découvrir son petit marché de Noël le 20 décembre de 15h à 20h à Agon-Coutainville. .
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73
