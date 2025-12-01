Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le petit marché de Noël de la brasserie Agon-Coutainville

Le petit marché de Noël de la brasserie Agon-Coutainville samedi 20 décembre 2025.

Le petit marché de Noël de la brasserie

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00

Date(s) :
2025-12-20

La brasserie Captain James et ses Mousses vous invite à découvrir son petit marché de Noël le 20 décembre de 15h à 20h à Agon-Coutainville.   .

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73 

English : Le petit marché de Noël de la brasserie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le petit marché de Noël de la brasserie Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme