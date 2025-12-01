Le petit marché de Noël de la brasserie Agon-Coutainville

Le petit marché de Noël de la brasserie

La brasserie Captain James et ses Mousses vous invite à découvrir son petit marché de Noël le 20 décembre de 15h à 20h à Agon-Coutainville. .

