Le petit marché de Noël de la maison Obono Lieu-dit Kerdréan Auray

Le petit marché de Noël de la maison Obono

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray Morbihan

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Venez partager la magie de Noël à La Maison OBONO lors de notre Petit Marché de Noël !

Au programme

– Créateurs locaux & gastronomie artisanale

– Dégustation d’huîtres

– Vin chaud et délices de Noël “maison”

– Balade à poney pour les enfants

– Brunch de Noël le dimanche de 11h30 à 14h

Un moment convivial à vivre en famille pour petits & grands ou entre amis, au cœur du Golfe du Morbihan. .

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 84 00

