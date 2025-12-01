Le petit marché de Noël de la maison Obono Lieu-dit Kerdréan Auray
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Venez partager la magie de Noël à La Maison OBONO lors de notre Petit Marché de Noël !
Au programme
– Créateurs locaux & gastronomie artisanale
– Dégustation d’huîtres
– Vin chaud et délices de Noël “maison”
– Balade à poney pour les enfants
– Brunch de Noël le dimanche de 11h30 à 14h
Un moment convivial à vivre en famille pour petits & grands ou entre amis, au cœur du Golfe du Morbihan. .
Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 84 00
