Le petit marché de Noël de la Poule Cahors
Le petit marché de Noël de la Poule Cahors jeudi 4 décembre 2025.
Le petit marché de Noël de la Poule
68 rue Pélegry Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Le Marché de Noël de La Poule aux Potes est de retour !
Venez soutenir l’artisanat local et faire le plein de cadeaux uniques, SAVE THE DATE !
Le Marché de Noël de La Poule aux Potes est de retour !
Venez soutenir l’artisanat local et faire le plein de cadeaux uniques, SAVE THE DATE ! .
68 rue Pélegry Cahors 46000 Lot Occitanie lapouleauxpotes.asso@gmail.com
English :
La Poule aux Potes Christmas Market is back!
Come and support local craftsmanship and stock up on unique gifts, SAVE THE DATE!
German :
Der Weihnachtsmarkt von La Poule aux Potes ist wieder da!
Unterstützen Sie das lokale Kunsthandwerk und decken Sie sich mit einzigartigen Geschenken ein, SAVE THE DATE!
Italiano :
Il mercatino di Natale della Poule aux Potes è tornato!
Venite a sostenere l’artigianato locale e a fare scorta di regali unici, SALVATE LA DATA!
Espanol :
¡Vuelve el mercado navideño de Poule aux Potes!
Venga a apoyar la artesanía local y a abastecerse de regalos únicos, ¡AGARRE LA FECHA!
L’événement Le petit marché de Noël de la Poule Cahors a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Cahors Vallée du Lot