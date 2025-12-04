Le petit marché de Noël de la Poule Cahors

Le petit marché de Noël de la Poule

68 rue Pélegry Cahors Lot

2025-12-04 18:00:00

2025-12-04

Le Marché de Noël de La Poule aux Potes est de retour !

Venez soutenir l’artisanat local et faire le plein de cadeaux uniques, SAVE THE DATE !

68 rue Pélegry Cahors 46000 Lot Occitanie lapouleauxpotes.asso@gmail.com

English :

La Poule aux Potes Christmas Market is back!

Come and support local craftsmanship and stock up on unique gifts, SAVE THE DATE!

German :

Der Weihnachtsmarkt von La Poule aux Potes ist wieder da!

Unterstützen Sie das lokale Kunsthandwerk und decken Sie sich mit einzigartigen Geschenken ein, SAVE THE DATE!

Italiano :

Il mercatino di Natale della Poule aux Potes è tornato!

Venite a sostenere l’artigianato locale e a fare scorta di regali unici, SALVATE LA DATA!

Espanol :

¡Vuelve el mercado navideño de Poule aux Potes!

Venga a apoyar la artesanía local y a abastecerse de regalos únicos, ¡AGARRE LA FECHA!

