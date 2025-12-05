Le petit marché de Noël de l’Amicale Salle de l’Amicale Laïque Casteljaloux
Salle de l’Amicale Laïque Rue Jean Monnet Casteljaloux Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
Faites-vous plaisir avec nos idées cadeaux à petit prix, ventes d’objets garantis Handmade, de gourmandises faites maison, par les adhérent(e)s de nos ateliers.
Animations et surprises au rendez-vous !
Vin chaud et gourmandises, chorale de Noël, concours de dessins, visite du Père Noël, concours de pulls moches, tombola de Noël. .
