Le petit marché de Noël de l’Amicale Salle de l’Amicale Laïque Casteljaloux

Le petit marché de Noël de l'Amicale

Le petit marché de Noël de l’Amicale Salle de l’Amicale Laïque Casteljaloux vendredi 5 décembre 2025.

Le petit marché de Noël de l’Amicale

Salle de l’Amicale Laïque Rue Jean Monnet Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-05

Faites-vous plaisir avec nos idées cadeaux à petit prix, ventes d’objets garantis Handmade, de gourmandises faites maison, par les adhérent(e)s de nos ateliers.
Animations et surprises au rendez-vous !
Vin chaud et gourmandises, chorale de Noël, concours de dessins, visite du Père Noël, concours de pulls moches, tombola de Noël.   .

Salle de l’Amicale Laïque Rue Jean Monnet Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   amicalelaique.casteljaloux@wanadoo.fr

English : Le petit marché de Noël de l’Amicale

L’événement Le petit marché de Noël de l’Amicale Casteljaloux a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Coteaux et Landes de Gascogne