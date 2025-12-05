Le petit marché de Noël de l’Amicale Salle de l’Amicale Laïque Casteljaloux

Le petit marché de Noël de l’Amicale

Salle de l’Amicale Laïque Rue Jean Monnet Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Faites-vous plaisir avec nos idées cadeaux à petit prix, ventes d’objets garantis Handmade, de gourmandises faites maison, par les adhérent(e)s de nos ateliers.

Animations et surprises au rendez-vous !

Vin chaud et gourmandises, chorale de Noël, concours de dessins, visite du Père Noël, concours de pulls moches, tombola de Noël. .

Salle de l’Amicale Laïque Rue Jean Monnet Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amicalelaique.casteljaloux@wanadoo.fr

