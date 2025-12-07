Le petit marché de Noël de Landieul landieul Herbignac

Le petit marché de Noël de Landieul

landieul Atelier de Poterie Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Idées cadeaux.. une première à Landieul à Herbignac poteries aux émaux de cendre, tisanes, sirops, vinaigres, sels aux herbes…

A bien noter dans vos agendas… .

landieul Atelier de Poterie Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 45 75 10 lecluzefrederique@hotmail.com

English :

L’événement Le petit marché de Noël de Landieul Herbignac a été mis à jour le 2025-12-03 par ADT44