Le petit marché de Noël Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Partie ressourcerie à prix libre. Tout public

Vous y trouverez des créations uniques pour y faire vos cadeaux ou trouver des décorations de Noël upcyclées ; une ressourcerie à prix libre ; une animation création de cartes de vœux et des boissons à prix libre.C’est l’occasion de découvrir les créations réalisées par les personnes qui animent les ateliers chez Ô P’tits coins et les soutenir durant la période des fêtes !Entrée libre tout au long de la journée, de 10h à 18h.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/le-petit-marche-du-20-mille