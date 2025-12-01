Le petit marché de noël littéraire et artisanal Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan
Le petit marché de noël littéraire et artisanal Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan dimanche 21 décembre 2025.
Le petit marché de noël littéraire et artisanal
Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Marché de noël littéraire et artisanal à Arras-en-Lavedan.
Entrée libre. Des artisans d’art, des auteurs en dédicace et un concert.
Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63
English :
Literary and craft Christmas market in Arras-en-Lavedan.
Free admission. Arts and crafts, author signings and a concert.
German :
Literarischer und kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt in Arras-en-Lavedan.
Der Eintritt ist frei. Kunsthandwerker, Autoren bei Signierstunden und ein Konzert.
Italiano :
Mercatino di Natale letterario e artigianale ad Arras-en-Lavedan.
Ingresso libero. Arti e mestieri, autografi e un concerto.
Espanol :
Mercado navideño literario y artesanal en Arras-en-Lavedan.
Entrada gratuita. Artesanía, firmas de autores y concierto.
