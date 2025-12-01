Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le petit marché de noël littéraire et artisanal Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan dimanche 21 décembre 2025.

Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Marché de noël littéraire et artisanal à Arras-en-Lavedan.
Entrée libre. Des artisans d’art, des auteurs en dédicace et un concert.
Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 

English :

Literary and craft Christmas market in Arras-en-Lavedan.
Free admission. Arts and crafts, author signings and a concert.

German :

Literarischer und kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt in Arras-en-Lavedan.
Der Eintritt ist frei. Kunsthandwerker, Autoren bei Signierstunden und ein Konzert.

Italiano :

Mercatino di Natale letterario e artigianale ad Arras-en-Lavedan.
Ingresso libero. Arti e mestieri, autografi e un concerto.

Espanol :

Mercado navideño literario y artesanal en Arras-en-Lavedan.
Entrada gratuita. Artesanía, firmas de autores y concierto.

