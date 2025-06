Le petit marché d’été des Damias – Les Damias Éourres 3 juillet 2025 13:30

Hautes-Alpes

Le petit marché d’été des Damias Les Damias La Ferme des Damias Éourres Hautes-Alpes

Tarif :

Date :

Début : Jeudi 2025-07-03 13:30:00

fin : 2025-08-21 15:00:00

Date(s) :

2025-07-03

Sur le petit marché d’été, vous trouverez quelques producteurs et artisans locaux (objets en bois, bijoux, savons, produits de soin,…). De quoi satisfaire les petites fringales estivales ou d’emporter un petit souvenir de chez nous !



Les Damias La Ferme des Damias

Éourres 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 65 20 50 contact@lesdamias.com

English :

At the small summer market, you’ll find a number of local producers and artisans (wooden objects, jewelry, soaps, skincare products, etc.). Enough to satisfy your summer cravings or to take home a little souvenir!

German :

Auf dem kleinen Sommermarkt finden Sie einige lokale Produzenten und Kunsthandwerker (Holzgegenstände, Schmuck, Seifen, Pflegeprodukte, …). So können Sie den kleinen Hunger des Sommers stillen oder ein kleines Souvenir von zu Hause mitnehmen!

Italiano :

Al mercatino estivo troverete numerosi produttori e artigiani locali (oggetti in legno, gioielli, saponi, prodotti per la cura della pelle, ecc.) Abbastanza per soddisfare le vostre voglie estive o per portare a casa un piccolo souvenir!

Espanol :

En el pequeño mercado de verano, encontrará numerosos productores y artesanos locales (objetos de madera, joyas, jabones, productos para el cuidado de la piel, etc.). Suficiente para satisfacer sus antojos estivales o para llevarse un pequeño recuerdo a casa

