LE PETIT MARCHÉ FÊTE NOËL LATOUR DE FRANCE Latour-de-France

LE PETIT MARCHÉ FÊTE NOËL LATOUR DE FRANCE

Avenue du Général De Gaulle Latour-de-France Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-02 16:30:00

fin : 2025-12-02 19:30:00

2025-12-02

Le Petit Marché de Latour de France fête Noël !

Mardi 2 décembre, de 16h30 à 19h30

Au Théâtre de Verdure (Se garer au parking des écoles)

Pour l’occasion, le Petit Marché invite de nombreux producteurs, artisans et créateurs des environs !

Retrouvez tous leurs bons produits, et bien plus encore!

JEU CONCOURS PANIERS GARNIS DES EXPOSANTS À GAGNER !

Pas de distributeur sur le village.

.

lepetitmarche@mailo.com

English :

Le Petit Marché de Latour de France celebrates Christmas!

Tuesday, December 2, 4:30 pm to 7:30 pm

Théâtre de Verdure (Park in the school parking lot)

For the occasion, the Petit Marché is inviting a host of local producers, craftspeople and designers!

Come and discover all their delicious products, and much more besides!

COMPETITION: EXHIBITORS’ GIFT BASKETS TO BE WON!

No vending machines in the village.

German :

Der Kleine Markt in Latour de France feiert Weihnachten!

Dienstag, 2. Dezember, von 16.30 bis 19.30 Uhr

Im Théâtre de Verdure (Parken Sie auf dem Parkplatz der Schulen)

Zu diesem Anlass lädt der Petit Marché zahlreiche Produzenten, Kunsthandwerker und Designer aus der Umgebung ein!

Hier finden Sie alle ihre guten Produkte und noch viel mehr!

GEWINNSPIEL: ES GIBT PRÄSENTKÖRBE VON AUSSTELLERN ZU GEWINNEN!

Im Dorf gibt es keine Geldautomaten.

Italiano :

Il Piccolo Mercato di Latour de France festeggia il Natale!

Martedì 2 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30

Presso il Théâtre de Verdure (parcheggiare nel parcheggio della scuola)

Per l’occasione, il Petit Marché invita una serie di produttori, artigiani e designer locali!

Potrete scoprire tutti i loro fantastici prodotti e molto altro ancora!

CONCORSO: IN PALIO CESTI CONFEZIONATI DAGLI ESPOSITORI!

Nel villaggio non ci sono distributori automatici.

Espanol :

El Mercadillo de Latour de France celebra la Navidad

Martes 2 de diciembre, de 16.30 h a 19.30 h

En el Théâtre de Verdure (aparcar en el aparcamiento de la escuela)

Para la ocasión, el Petit Marché invita a numerosos productores, artesanos y diseñadores locales

Podrá descubrir sus magníficos productos y mucho más

CONCURSO: ¡SE PUEDEN GANAR CESTAS DE LOS EXPOSITORES!

No hay máquinas expendedoras en el pueblo.

