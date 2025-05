Le petit marché – Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 9 mai 2025 08:30, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Manche

Le petit marché Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-05-09 08:30:00

fin : 2025-05-09 13:00:00

2025-05-09

Tous les vendredis matins, sur la place des Halles, vous retrouverez plusieurs producteurs locaux de fruits et légumes, œufs, crème, volailles, poissons, fruits de mer, etc. Idéal pour faire un appoint en fin de semaine !

Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16

English : Le petit marché

Every Friday morning, in the Place des Halles, you’ll find local producers of fruit and vegetables, eggs, cream, poultry, fish, seafood and more. Ideal for a weekend top-up!

German :

Jeden Freitagmorgen finden Sie auf dem Place des Halles mehrere lokale Produzenten, die Obst und Gemüse, Eier, Sahne, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte usw. anbieten. Ideal, um am Wochenende noch etwas aufzustocken!

Italiano :

Ogni venerdì mattina, in Place des Halles, troverete una serie di produttori locali che vendono frutta e verdura, uova, panna, pollame, pesce, frutti di mare e altro ancora. Ideale per fare il pieno nel fine settimana!

Espanol :

Todos los viernes por la mañana, en la Place des Halles, encontrará una serie de productores locales que venden frutas y verduras, huevos, nata, aves de corral, pescado, marisco y mucho más. Ideal para reponer fuerzas el fin de semana

