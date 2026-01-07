Le petit marché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Le petit marché

Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 08:30:00

fin : 2026-02-06 13:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Tous les vendredis matins, sur la place des Halles, vous retrouverez plusieurs producteurs locaux de fruits et légumes, œufs, crème, volailles, poissons, fruits de mer, etc. Idéal pour faire un appoint en fin de semaine ! .

Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16

