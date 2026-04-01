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Le petit marché Xambois Xambes

Le petit marché Xambois Xambes vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Place de la salle des fêtes

Ville : 16330 Xambes

Département : Charente

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Xambes

Le petit marché Xambois

Place de la salle des fêtes Xambes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Producteurs et artisans cagouilles, fromages, pains, pâtisseries, huîtres, viandes, charcuterie, traiteur, confiseries, miel, fraises, rémouleur.
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Place de la salle des fêtes Xambes 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 87 47 

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English :

Producers and craftsmen: cagouilles, cheeses, breads, pastries, oysters, meats, charcuterie, delicatessen, confectionery, honey, strawberries, rémouleur.

L’événement Le petit marché Xambois Xambes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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