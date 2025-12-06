Le Petit matin La Maison de Colette salle des communs Saint-Sauveur-en-Puisaye

La Maison de Colette salle des communs 8 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Projection Le Petit matin (1971) de Jean-Gabriel Albicocco Hommage à Christine de Rivoyre

avec Catherine Jourdan, Matthieu Carrière, Jean Vilar, Madeleine Robinson, Christian Baltauss, etc.

Je ne suis d’aucune école, sauf celle de Colette affirmait la romancière Christine de Rivoyre (1921-2019). Lectrice fervente, amie de Colette de Jouvenel et soutien indéfectible de la Société des amis de Colette, elle fit de l’oeuvre de Colette une source d’inspiration, notamment de son chef d’oeuvre Le Petit matin, dont l’adaptation par Jean-Gabriel Albicocco vient d’être restaurée.

Dans les Landes, l’occupation allemande vient perturber la vie d’une famille, déjà déchirée par des passions intestines. La jeune fille de la maison, Nina, s’éprend malgré elle d’un amour violent et sans concessions pour un officier allemand, alors son cousin Jean décide de partir pour Londres…

Une vision baroque du monde, à la croisée entre le théâtre, la littérature et le cinéma. (Mediapart)

Film suivi d’une discussion avec Christian Baltauss qui incarne le personnage de Jean dans le film et Sylvaine Nicolaï, ayant-droit de Christine de Rivoyre. .

La Maison de Colette salle des communs 8 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@maisondecolette.fr

