Le Petit Mish-Mash – Klezmer et tzigane Théâtre Mandapa Paris Vendredi 28 novembre, 20h30 20/15/10

Le Petit Mish-Mash est né de la rencontre entre l’accordéoniste tsigane Adrian Iordan, originaire de Bucarest, le joueur de cymbalum Mihai Trestian, concertiste formé au conservatoire de Chisinau (Moldavie) et la clarinettiste/flûtiste Marine Goldwaser, musicienne de la nouvelle scène klezmer. Réunis autour des musiques klezmers et tziganes, les trois musiciens font dialoguer leurs cultures musicales pour s’atteler à une lecture inédite de ces répertoires ancestraux, et développent une interprétation selon laquelle la recherche d’authenticité s’allie aux ressources de l’imaginaire.

Les danses roumaines aux rythmes endiablés répondent aux anciennes mélodies klezmers transfigurées ; de cette mise en miroir découle une invitation au voyage musical à travers des paysages sonores revisités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T22:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/le-petit-mish-mash-klezmer-et-tzigane 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00