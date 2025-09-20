Le Petit Mob’ ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine ! Le Mobilier national Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:30:00+

À l’occasion des JEP, les ateliers pédagogiques du Petit Mob’ accueillent les enfants de 6 à 14 ans.

Ils pourront s’initier aux savoir-faire des métiers d’art en expérimentant la tapisserie et en se glissant dans la peau d’un ensemblier le temps d’un atelier.

Le Petit Mob’ est un programme gratuit conçu en lien avec l’Éducation nationale. Il permet aux jeunes de découvrir les collections du Mobilier national, de développer leur sens du toucher à travers la matière et de s’essayer à une pratique artistique valorisant l’apprentissage du geste.

Le Mobilier national 1 rue Berbier-du-Mets 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr Édifice construit de 1935 à 1937 à l’emplacement des jardins potagers de la manufacture des Gobelins par les frères Auguste et Gustave Perret. Destiné à servir de Garde-Meuble pour le Mobilier national, le bâtiment exprime les idées d’Auguste Perret sur le « modernisme classique ». La disposition symétrique des corps de bâtiment autour d’une cour carrée précédée d’une colonnade illustre le parti classique ; le modernisme se retrouve dans le fonctionnalisme rationnel des espaces de restauration et d’entreposage, dotés d’un éclairage zénithal, et dans l’usage du béton armé, dont le sablage sur les façades extérieures laisse apparaître des éclats de grès rose. Propriété de l’État, le site est classé au titre des monuments historiques.

