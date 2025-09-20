Le Petit Monde de Marcel Pagnol et l’Atelier Thérèse Neveu Le Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne

Le Petit Monde de Marcel Pagnol et l’Atelier Thérèse Neveu Le Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne samedi 20 septembre 2025.

Le Petit Monde de Marcel Pagnol et l’Atelier Thérèse Neveu 20 et 21 septembre Le Petit Monde de Marcel Pagnol Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez retrouver les films de Marcel Pagnol à travers des scènes mythiques réalisées par les plus grands maitres-santonniers d’Aubagne ainsi que l’histoire et l’œuvre de la mère des santons : Thérèse Neveu.

Le Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Vassala Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Aubagne