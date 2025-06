Le petit monde du cabaret Chauffailles 6 juillet 2025 07:00

Mini-cabaret Chant & danse

Au profit de la lutte contre le cancer .

Un après-midi festif et solidaire vous attend avec un spectacle mêlant chant et danse, porté par des artistes généreux et passionnés !

Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Venez passer un moment de plaisir tout en soutenant une belle cause !

Tarif 15 €

Réservation 06 89 63 86 88 (places limitées)

Merci pour votre présence, votre soutien et votre générosité.

Partagez autour de vous et venez nombreux ! .

Salle Léonce Georges

Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 63 86 88 marionnette-71@hotmail.fr

