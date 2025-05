Le petit Montmartre buhlois – Buhl, 31 mai 2025 07:00, Buhl.

Ambiance typiquement parisienne au pied de l’église de Buhl avec des concerts, des Concerts, expositions, artisanat, buvette et restauration sur place

Artistes, artisans, musiques, concerts animeront Buhl durant tout le week-end. 0 .

place de l’Eglise Saint Jean Baptiste

Buhl 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 15 95

English :

Typical Parisian atmosphere at the foot of the church of Buhl with concerts, exhibitions, crafts, refreshments and food on site

German :

Typische Pariser Atmosphäre am Fuße der Kirche von Buhl mit Konzerten, Konzerten, Ausstellungen, Kunsthandwerk, Getränken und Speisen vor Ort

Italiano :

Un’atmosfera tipicamente parigina ai piedi della chiesa di Buhl, con concerti, mostre, artigianato, punti di ristoro e ristorazione in loco

Espanol :

Un ambiente típicamente parisino a los pies de la iglesia de Buhl, con conciertos, exposiciones, artesanía, puestos de refrescos y restauración in situ

