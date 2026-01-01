Le petit Montmartre Nîmois Rdv à l’Eglise Saint-Luc Nîmes

Le petit Montmartre Nîmois

Rdv à l'Eglise Saint-Luc 16-18 rue Bonfa Nîmes Gard

Tarif : 8 EUR

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Avec sa tour haute de 25 mètres, l’église Saint-Luc se pose comme un phare dans un quartier dont le nom vient d’une croix érigée jadis au sommet de la colline.

Rdv à l'Eglise Saint-Luc 16-18 rue Bonfa Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

With its 25-meter-high tower, Saint-Luc church stands like a beacon in a neighborhood named after a cross that once stood atop the hill.

L’événement Le petit Montmartre Nîmois Nîmes a été mis à jour le 2025-12-31 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes