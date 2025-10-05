« Le petit mot magique » , spectacle lecture-magie, par la Cie Docteur Troll Médiathèque de La Fouillade La Fouillade

« Le petit mot magique » , spectacle lecture-magie, par la Cie Docteur Troll Dimanche 5 octobre, 10h30 Médiathèque de La Fouillade Aveyron

à partir de 3 ans

Début : 2025-10-05T10:30 – 2025-10-05T11:15

Fin : 2025-10-05T10:30 – 2025-10-05T11:15

Une scène remplis d’objets, d’albums et d’instruments de musique.

Un univers burlesque et poétique à la fois où lectures, tours de magie et jeux théâtral se répondent en écho pour offrir aux spectateurs un voyage éblouissant.

Médiathèque de La Fouillade 7 Rte d’Occitanie, 12270 La Fouillade La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie

Jonathan Bayol