« Le petit mot magique », spectacle Lecture-magie, par la Cie Docteur Troll Salle des fêtes d’Ambeyrac Ambeyrac

« Le petit mot magique », spectacle Lecture-magie, par la Cie Docteur Troll Samedi 4 octobre, 15h30 Salle des fêtes d’Ambeyrac Aveyron

à partir de 3 ans

Début : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T16:15:00

Fin : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T16:15:00

Une scène remplie d’objets, d’albums et d’instruments de musique…

Un univers burlesque et poétique à la fois où lectures, tours de magie et jeu théâtral se répondent en écho pour offrir aux spectateurs un voyage éblouissant.

Salle des fêtes d’Ambeyrac Cap del Mas, 12260 Ambeyrac Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie

