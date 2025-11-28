LE PETIT MUSÉE DE LA COULEUR LES OLIERES TIERS-LIEU Montesquieu-Volvestre

LE PETIT MUSÉE DE LA COULEUR

Un musée dans le tiers-lieu de Montesquieu-Volvestre

Les Abattoirs, Musée FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain) Occitanie Toulouse développent une programmation d’expositions à partir de leurs collections d’art moderne et contemporain sur le territoire régional.

La couleur est partout dans nos gestes, nos voix, nos émotions. Elle traverse les murs, s’invite sur les objets, éclaire nos rencontres.

Chaque œuvre interroge la manière dont la couleur façonne notre perception du monde et notre rapport à l’autre.

Dans ce lieu de vie, de passage, de travail qu’est le tiers-lieu de Montesquieu-Volvestre, la couleur devient un lien, une invitation à plonger dans la lumière des artistes et à redécouvrir la palette vivante du monde qui nous entoure.

Le tiers-lieu vous ouvre ses portes pour quelques mois afin de contempler, toucher, écouter quelques-unes des œuvres colorées de 9 artistes.

LES OLIERES TIERS-LIEU 11 Rue des Olières Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 43 43 contact.tierslieu@mairiemontesquieu.fr

