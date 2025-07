Le petit musée de noël Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Le petit musée de noël Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement dimanche 21 décembre 2025.

Le petit musée de noël

Dimanche 21 décembre 2025 de 10h à 10h30 et de 11h15 à 11h45.

2 séances par date.

Lundi 22 décembre 2025 de 10h à 10h30 et de 11h15 à 11h45.

2 séances par date. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-21

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-22

Spectacle jeune et très jeune public présenté par la compagnie Fabulouse

Spectacle magie interactif !Enfants

Spectacle jeune et très jeune public présenté par la compagnie Fabulouse

Spectacle magie interactif !



Pour Noël cette année, Nina se rend au musée pour une visite pleine de surprises et d’émerveillements.



Au musée, tout semble calme mais soudain les œuvres s’animent comme par magie… la Joconde sort de son cadre, les statues se mettent à danser et Grigri la souris du musée n’en fait qu’à sa tête ! Mais après tout… Les œuvres d’art ont aussi le droit de fêter Noël !



Une initiation à l’art, magique et humoristique, à destination des plus petits ! Un spectacle de magie interactif à partir de 6 mois!



Les réservations pour les centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Show for young and very young audiences presented by Compagnie Fabulouse

Interactive magic show!

German :

Eine Show für junges und sehr junges Publikum, präsentiert von der Kompanie Fabulouse

Interaktive Zaubershow!

Italiano :

Spettacolo per un pubblico giovane e giovanissimo presentato dalla compagnia Fabulouse

Spettacolo di magia interattivo!

Espanol :

Espectáculo para público joven y muy joven presentado por la compañía Fabulouse

¡Espectáculo de magia interactivo!

L’événement Le petit musée de noël Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille