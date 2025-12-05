Le petit naturaliste Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse

Le petit naturaliste

Château de Suze-la-Rousse BP 9 Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Loupe, jumelles, imagier, boussole… Avec ces outils, viens incarner un naturaliste pour découvrir la Garenne, le parc boisé du château ! Sac à dos du naturaliste prêté gratuitement à l’accueil du château..

Château de Suze-la-Rousse BP 9 Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

Magnifying glass, binoculars, picture book, compass… Use these tools to become a naturalist and discover La Garenne, the château’s wooded park! Naturalist’s backpack available free of charge from château reception.

