Le petit naturaliste Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse

Le petit naturaliste

Château de Suze-la-Rousse BP 9 Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-02-07

Loupe, jumelles, imagier, boussole… Avec ces outils, vos petits explorateurs incarneront un naturaliste pour découvrir le parc boisé du château !

Sac à dos du naturaliste prêté gratuitement à l’accueil du château.

Château de Suze-la-Rousse BP 9 Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 65 leschateaux@ladrome.fr

English : Le petit naturaliste

A king has come to the castle. But which king?

To find out, set off in search of the hidden stone, on which precious information will be revealed.

