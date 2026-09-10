Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

Le Petit Nicolas : Lectures

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-02-19 15:00:00

fin : 2027-02-19 16:00:00

Date(s) :

2027-02-19

Lectures d’extraits du Petit Nicolas par la compagnie Prométhéâtre

Lectures par Laure Mandraud et Yannick Nédelec de la Compagnie Prométhéâtre.

René Goscinny est né le 14 août 1926. Un siècle plus tard, il n’a pas pris une ride, ce « paresseux contrarié » né la veille d’un jour férié ! Fondateur de Pilote, il a créé Astérix, Iznogoud et bien sûr les aventures du Petit Nicolas ! Le Prométhéâtre se fera une joie de donner voix à cet éternel héros de 9 ans et ses copains qui accumulent quiproquos et grosses bêtises pour notre plus grand bonheur.

À partir de 7 ans .

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43

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English :

Readings from *Le Petit Nicolas* by the Prom%E9th%E9%E2tre theater company

L’événement Le Petit Nicolas : Lectures Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37