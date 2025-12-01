Le Petit Noël APE de Mas Blanc les Alpilles D99 Mas-Blanc-des-Alpilles

Le Petit Noël APE de Mas Blanc les Alpilles

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 16h30. D99 Centre-Ville Mas Blanc les Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

L’Association des Parents d’Élèves et la Rode ont le plaisir de vous inviter à une soirée de Noël au profit des projets scolaires de nos enfants !

́ ̀ !

Vous y attendent

Une tombola, une tireuse à bière en gros lot ! Les tickets sont d’ores et déjà en vente à La Rode, chez Pizza Livio ainsi qu’aux Lavandes.

️ De quoi se régaler, sucré comme salé !

Des exposants, un stand photo, parfait pour préparer quelques cadeaux.

Concours de pull de Noël

✨ Une mini boum

Un concours de dessin est également organisé, vous pouvez déposer les œuvres des enfants à La Rode dès maintenant, ils seront exposés dans l’attente du marché !

❄️ Et bien sûr, le Père Noël passera nous rendre visite pendant la soirée pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

̂ , si vous souhaitez contribuer à la soirée nous avons besoin de vos talents pour préparer un gâteau ou un cake salé qui seront vendu intégralement au profit des projets des enfants. Merci de noter votre nom sur votre plat afin qu’il puisse rapidement vous être restitué.

Si vous souhaitez contribuer d’une autre manière, nous avons également besoin de lots afin de compléter les tombolas.

̂ ̈ .

A vos pulls, prêts.. Partez !!

N’hésitez pas à partager l’information autour de vous.

̀ , ́́ !

! .

D99 Centre-Ville Mas Blanc les Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Parents? Association and La Rode are pleased to invite you to a Christmas party in aid of our children?s school projects!

L’événement Le Petit Noël APE de Mas Blanc les Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles a été mis à jour le 2025-12-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles