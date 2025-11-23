Le petit Noël des créateurs Salle des fêtes Clohars-Carnoët

Le petit Noël des créateurs

Salle des fêtes Rue de Doelan Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Organisé par l’amicale du personnel de Clohars-Carnoët.

Une vingtaine d’exposants seront présents, tous installés en intérieur. Ils proposeront de la papeterie, des bijoux, des créations en tissu, des cookies, du miel ou encore de la bière.

Tartiflette à emporter, à réserver avant le 14 novembre (8€ la part).

Bien évidemment, le Père Noël passera pour rencontrer petits et grands, en matinée et à l’heure du goûter. .

Salle des fêtes Rue de Doelan Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

