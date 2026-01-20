Le petit parcours dans le maquis (visite guidée spécial enfants) Giens Hyères

Le petit parcours dans le maquis (visite guidée spécial enfants)

Giens 16 avenue de Belgique Hyères Var

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

de 5 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 09:30:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25 2026-04-15 2026-04-22 2026-10-21 2026-10-28

Balade nature enfants Les petits explorateurs . Visite à faire en famille.

A quel papillon cette chenille donnera-t-elle naissance ? … bizarre ce scarabée…! Et cette fleur, quel est son nom ?

.

Giens 16 avenue de Belgique Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 18 53 00 info@provencemed.com

English : The short course in the bush (special children’s guided tour)

Nature walk for children Les petits explorateurs . Visit with your family

Which butterfly will this caterpillar give birth to? strange this beetle…! And this flower, what is its name?

