Le petit parcours du littoral (visite guidée spécial enfants) Plage de la Badine Hyères mercredi 9 juillet 2025.

Plage de la Badine Giens Hyères Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par adulte accompagnant.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09 17:30:00

fin : 2025-08-06 20:00:00

Date(s) :

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Balade nature enfants « Les petits explorateurs ». Visite à faire en famille. Quel est ce mystérieux animal caché au fond de ce trou d’eau ?

Plage de la Badine Giens Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 84 50 reservation@provencemed.com

English : The small coastal course (special children’s guided tour)

Children’s nature walk « Les petits explorateurs ». Visit to be made with the family. What is this mysterious animal hidden at the bottom of this water hole?

German : Le petit parcours du littoral

Naturkundlicher Spaziergang für Kinder « Les petits explorateurs ». Ein Besuch für die ganze Familie. Was ist das für ein geheimnisvolles Tier, das sich am Grund dieses Wasserlochs versteckt?

Italiano : Le petit parcours du littoral

Passeggiata naturalistica per bambini « Les petits explorateurs ». Una visita per tutta la famiglia. Che cos’è questo misterioso animale nascosto in fondo a questa pozza d’acqua?

Espanol : Le petit parcours du littoral

Paseo por la naturaleza para niños « Les petits explorateurs ». Una visita para toda la familia. ¿Qué es este misterioso animal escondido en el fondo de esta charca?

