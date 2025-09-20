Le petit patrimoine de Poligny Place des Déportés Poligny

Envie d’explorer Poligny autrement ? Accompagnés d’un guide epartez à la découverte des trésors cachés de la ville fontaines anciennes, façades sculptées, enseignes d’antan et bien d’autres curiosités. Apprenez leur fonction, leur rôle et plongez dans le quotidien de nos ancêtres.

Une seule certitude petits et grands prendront plaisir à explorer Poligny de manière originale et divertissante.

Durée 1h30

Avec Antoine Reiniche, Via Temporis .

Place des Déportés Office de Tourisme Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

