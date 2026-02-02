Le Petit Périgord | Menu de la Saint-Valentin Le Petit Périgord Eymet
Le Petit Périgord | Menu de la Saint-Valentin Le Petit Périgord Eymet samedi 14 février 2026.
Le Petit Périgord | Menu de la Saint-Valentin
Le Petit Périgord 39 Place Gambetta Eymet Dordogne
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le restaurant Le Petit Périgord vous propose un menu Saint-Valentin
Boissons au choix
Sex on the beach
Bora bora
Amuse-bouches maison
Entrée
Foie gras de canard, chutney de figue
ou
Tartare de langoustines, avocat & fruit de la passion
Plats
Magret des amoureux, sauce porto
ou
Filet de saumon nacré à l’oseille
Dessert
Baiser de fruits rouges
Café ou thé inclus
Sur réservation. .
Le Petit Périgord 39 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 14 37 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Petit Périgord | Menu de la Saint-Valentin
L’événement Le Petit Périgord | Menu de la Saint-Valentin Eymet a été mis à jour le 2026-01-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides