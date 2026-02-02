Le Petit Périgord | Menu de la Saint-Valentin Le Petit Périgord Eymet

Le Petit Périgord | Menu de la Saint-Valentin

Le Petit Périgord 39 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurant Le Petit Périgord vous propose un menu Saint-Valentin

Boissons au choix

Sex on the beach

Bora bora

Amuse-bouches maison

Entrée

Foie gras de canard, chutney de figue

ou

Tartare de langoustines, avocat & fruit de la passion

Plats

Magret des amoureux, sauce porto

ou

Filet de saumon nacré à l’oseille

Dessert

Baiser de fruits rouges

Café ou thé inclus

Sur réservation. .

Le Petit Périgord 39 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 14 37 19

